Su birikintisine giren motosiklet devrildi; kaza anı kamerada

ADANA'nın Kozan ilçesinde su birikintisine giren motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi İsmet Atlı Sokak'ta meydana geldi. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine giren motosiklet, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı