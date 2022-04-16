Adana'da spor salonunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Adana'da spor salonunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da spor salonunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın bodrum katında bulunan spor salonunda yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle spor salonunda hasar oluştu.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Çukurova, İtfaiye, Yangın, Adana, Güncel, Haberler

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