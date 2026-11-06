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Adana'da son 10 günde sosyal medyadan çağırıp 5 kişiyi gasbeden 6 şüpheli tutuklandı

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Adana'da son 10 günde sosyal medyada kendini kadın olarak tanıtanlarla buluşmaya giden 5 kişiyi gasbeden 6 şüpheli tutuklandı. Mağdurlar, metruk yapılarda bıçakla tehdit edilip para, telefon ve saatlerinin alındığını, uygunsuz görüntülerle şantaj yapıldığını bildirdi.

Adana'da sosyal medyadan iletişime geçtikleri kişileri buluşmak için çağırdıkları adreslerde gasbeden 6 şüpheli tutuklandı.

Kentte son 10 günde 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, sosyal medyada kendilerini kadın olarak tanıtan kişilerle tanışıp daha sonra buluşmak için gittikleri merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerindeki tarla ve metruk yapılarda birden çok kişi tarafından bıçakla tehdit edilerek para, cep telefonu ve saatlerinin gasbedildiğini belirtti.

Ayrıca mağdurlar, şüphelilerce adreslerde uygunsuz görüntülerinin cep telefonuyla kaydedilerek maddi menfaat sağlamak amacıyla kendilerine şantaj yapıldığını bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla olaylara karışan 6 şüphelinin kimlikleri ve adreslerini tespit etti.

Belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlılar Samet Ö. (27), Abdulkerim E. (25), Samet İ. (23), Baran B. (18), Fırat B. (18) ve A.C.B. (16) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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