Adana'da sokakta yaşayan kişiyi darbeden çocuğa "ev hapsi" verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yaşayan bir kişiyi darbeden çocuğa "ev hapsi" verildi.

Ziyapaşa Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta akşam saatlerinde sokakta yaşamını sürdüren Aziz Coşkun (52), yolda yürüdüğü sırada tanımadığı 3 çocukla tartıştı.

Gruptaki bir kişi, Coşkun'a yumruk atarak yüzünden yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından çocuklar yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Yaralanan Coşkun'a ise mahalle sakinleri yardım etti.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Coşkun'u darbettiğini belirlediği M.C. (14) ile yanındaki arkadaşları G.Ş. (13) ve A.E'yi (15) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan G.Ş. ve A.E. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.C. hakkında ise nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
