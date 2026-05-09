Adana'da 2 yaşındaki çocuk sokak ortasında dövüldü

ADANA'da 2 yaşındaki erkek çocuğu, annesi olduğu belirtilen kadın tarafından sokak ortasında dövüldü. Kadın, yerdeki çocuğu tekmeledikten sonra kucağına alıp, uzaklaştı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi'nde, bir kız çocuğunun elinden tuttuğu 2 yaşındaki çocuk, önlerinde telefonla konuşarak yürüyen kadının yanına geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kadın, çocuğa saldırdı. Bu sırada ablası olduğu düşünülen kız, çocuğu korumaya çalıştı. Kadın yere düşen çocuğu tekmeledi. Yoldan geçen bir kişinin de müdahale ettiği kadın, yerde ağlayan çocuğu kucağına alıp olay yerinden uzaklaştı.

