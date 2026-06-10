Şoförü uyuyan dolmuş, polis okulunun duvarına çarptı: 7 yaralı
Adana'da şoför M.Ö.'nün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkan dolmuş, polis okulunun duvarına çarptı. Kazada 7 yolcu yaralanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.
ADANA'da, şoför M.Ö.'nün (27) direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkıp polis okulunun duvarına çarpan dolmuştaki 7 yolcu yaralandı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 01 M 0433 plakalı dolmuş, şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. M.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Ö.'nün uykuya dalmasıyla dolmuşun kontrolden çıkıp duvara çarptığı anlar yer aldı.