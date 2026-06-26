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Adana'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı

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Adana'da 'Atariciler' ve 'Kurşunlar' silahlı suç örgütlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 79 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Adana'da, "Atariciler" ve "Kurşunlar" silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince elebaşılığını Selahattin Tuncer'in yaptığı "Atariciler" ile elebaşılığını Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" silahlı suç örgütlerine çalışma gerçekleştirildi.

"Atariciler" suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" olmak üzere 11 farklı olaya karıştığı tespit edilen 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı, kalaşnikof piyade tüfeği, 3'ü ruhsatsız 4 tabanca, av tüfeği, 7 şarjör, 121 fişek ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Firari 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Kurşunlar" suç örgütü operasyonunda 43 şüpheli gözaltında

Elebaşılığını Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da "kasten öldürme", "kasten yaralama", "kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" olmak üzere 9 suç başlığı altında 18 olaya karıştığı tespit edilen 64 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 361 fişek, 7 tabanca, 15 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca ele geçirildi, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, firari 21 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
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