Adana'da silahlı saldırıya uğrayan berber yaralandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde minibüsten açılan ateş sonucu yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.

Bülent Ecevit Bulvarı'nda berber dükkanı bulunan D.A, yoldan geçen bir minibüsten henüz belirlenemeyen nedenle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, olayı haber aldıktan sonra iş yerinin çevresinde toplanan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın, taşlı ve demir çubukların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Ekipler, 4 kişinin hafif yaralandığı kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.