Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde bir otomobilde oturan H.C.G ile B.T'nin yanına iddiaya göre polis gibi davranarak gelen C.O, bu kişilerden bulundukları yerin özel mülk olduğu gerekçesiyle gitmelerini istedi.

Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine C.O, av tüfeğiyle ateş ederek otomobildeki H.C.G ve B.T'yi yaraladı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, yaptığı araştırmada olayın yaşandığı yerin yakınlarında bahçe kapısı açık bir tesiste atılı halde av tüfeği ve polis asayiş kanalının dinlenebildiği telsiz buldu, çevrede sıkılmış ve sıkılmamış av tüfeği kartuşları ele geçirdi.

C.O. gözaltına aldı.