Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Nizamettin A.'nın durumuna ilişkin başlatılan soruşturmada 3 zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocavezir Mahallesi'nde bir iş merkezindeki avizecide 5 Mayıs'ta Nizamettin A'nın (34) tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Yasin M. (24) ve Enes S. (20) olduğunu tespit etti.

Ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonla 2 şüpheli ile onların saklanmasına yardım eden Yusuf K'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nizamettin A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
