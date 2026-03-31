Haberler

Adana'da yeniden yargılanan cinayet ve yaralama sanığına 28 yıl hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da av tüfeğiyle ateş ederek bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan sanığa, üst mahkeme tarafından yeniden yargılama sonrası 28 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da av tüfeğiyle ateş ettiği evin balkonundaki bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 20 yıl 3 ay hapse çarptırılan sanığa, üst mahkemenin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada 28 yıl hapis cezası verildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 29 Ağustos 2021'te Okan Subaşı'nın (29) öldürüldüğü, İ.B.'nin ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık C.Y.K. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olaydan 1 gün önce gürültü nedeniyle çıkan tartışmada Subaşı ve yakınlarının, C.Y.K. ve arkadaşını darbettiğini belirtti.

Sanığın, ertesi gün tartıştığı kişilerin evine av tüfeğiyle ateş ettiğini anlatan savcı, olayda balkonda duran Okan Subaşı'nın hayatını kaybettiğini, İ.B.'nin ise ağır yaralandığını ifade etti.

Savcı, C.Y.K.'nın, Subaşı'na yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla, İ.B.'ye yönelik eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ise savunmasında, "Olay günü mahallede ikamet eden bir tanıdığıma bizi darbeden kişileri sordum. Evlerinin balkonundan beni gören aynı grup bana hakaret etti. Beni dövmesinler diye havaya doğru 4 ya da 5 el ateş ettim. Kimseyi öldürme amacım yoktu, pişmanım." beyanında bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl olmak üzere toplamda 28 yıl hapse çarptırdığı C.Y.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde av tüfeğiyle ateş ettiği evin balkonundaki Okan Subaşı'nın ölümüne, İ.B.'nin ise ağır yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla tutuklu yargılanan C.Y.K, 17 Ocak 2023'teki karar duruşmasında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 3 ay hapse çarptırılmıştı. İstinaf incelemesini tamamlayan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, "suç vasfında düşülen yanılgı" ve "eksik inceleme" gerekçeleriyle dava dosyasını yeniden incelenmesi için Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

