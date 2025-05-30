Adana'da Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

ADANA'da polisin operasyon düzenlediği evde Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile 49 mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheliler Serkan A. (29), Ahmet A. (33) ve Mahsun A.'nın (38) oturduğu 2 katlı müstakil eve operasyon düzenledi. Adresteki aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile 49 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.