Adana'da Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adana'da düzenlenen operasyonda bir evde Kalaşnikof tüfeği, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 49 mermi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin operasyon düzenlediği evde Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile 49 mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheliler Serkan A. (29), Ahmet A. (33) ve Mahsun A.'nın (38) oturduğu 2 katlı müstakil eve operasyon düzenledi. Adresteki aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile 49 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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