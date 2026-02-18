Haberler

Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Adana'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırırken, taşan gölet için de önlemler alındı.

Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte sabah sağanakla başlayan şiddetli rüzgarda parklar ve yol kenarındaki bazı ağaçlar devrildi.

Dalların altında kalan park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Devrilen ağaçlar belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Sağanak nedeniyle Pozantı ilçesindeki Yağlıtaş Göleti taştı. Belediye ekipleri, taşan suyun yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için önlem aldı.

Saimbeyli ilçesinde de debisi artan derenin taşması nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

