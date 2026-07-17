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Kozan ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün fark etmesiyle araç kenara çekildi, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kozan-Adana kara yolunda seyir halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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