Adana'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sürücü aracını yol kenarına park ederek yangından kurtuldu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Barış Manço Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ATD 649 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
