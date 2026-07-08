Adana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu
Adana'nın Reşatbey Mahallesi'nde Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir kişi ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sudan çıkardıkları Hasan Y.'nin (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adana'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Reşatbey Mahallesi'nde nehirde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hasan Y. (59) olduğu tespit edildi.
Olay yerine gelen Hasan Y'nin yakınları üzüntü yaşadı.
Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı