Adana'da serinlemek için çaya giren kişi kayboldu
Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için Körkün Çayı'na giren bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Çorlu Mahallesi'nde serinlemek için Körkün Çayı'na giren ismi öğrenilemeyen kişi akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade