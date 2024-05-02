Adana'da Sepetli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sepetli motosikletin dereye yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Kazada sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan kızı hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, sepetli motosikletin dereye yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, kızı yaralandı.
Osman Öztaş'ın (76) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Saimbeyli-Tufanbeyli kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan kızı Leyla Eyi'yi (47) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.