Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı

Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey, mezarı başında dualarla anıldı.
Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey, mezarı başında dualarla anıldı.
Saimbeyli Kaymakamı Nursen Yüce, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Saim Bey'in Kozan ilçesindeki mezarını ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua okundu.
Kaynak: AA