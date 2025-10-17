Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı

Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey, kabri başında dualarla anıldı.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın ve Belediye Başkanı Mahmut Dal, Saim Bey'in Kozan ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi, mezarlara çiçek bırakıldı.

Kaymakam Emre Aydın, Saim Bey'in Milli Mücadele döneminde önemli bir rol üstelendiğini belirterek, "Saim Bey ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz." dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da Saim Bey'in kendileri için önemli bir kahraman olduğunu söyledi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Arslan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Durmuşoğlu ve Saimbeyli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Vahap Şener de katıldı.