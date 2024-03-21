Adana'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı

Adana'da, Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) tarafından sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ve bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçilmesi için tüm belediyelere "kısırlaştırma seferberliği" çağrısında bulundu.

DOHAYKO Başkanı Nesrin Çıtırık, burada yaptığı konuşmasında, sahipsiz hayvan sorununun tek çözüm yolunun kısırlaştırmadan geçtiğini belirterek, "Sokaklardaki hayvanlarda üreme hızı çok yüksek, dolayısıyla kısırlaştırma yapılmadığı zaman ne imkan tanırsanız tanıyın üremeyi kontrol altına alamazsınız. Belediyeler kısırlaştırma yapmıyorlar, dolayısıyla vatandaşlar muzdarip ve şikayetçi oluyor." diye konuştu

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de kısırlaştırmanın etik ve tıbbi koşullarda yapılmasını istediklerini kaydetti.

Konuşmalardan sonra Atatürk Parkı'nda imza kampanyası başlatıldı.