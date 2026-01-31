1) ADANA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ (7)

MAHSUR KALANLAR BOTLA KURTARILDI

Adana'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi'nde bir evi su bastı. Evde engelli ve hasta kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, engelli ve hasta vatandaşları botla tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.