ADANA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Güncelleme:
Adana'da etkili olan sağanak yağış, Kazım Başer Mahallesi'nde bir evi su bastı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan engelli ve hasta bireyleri botla tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

MAHSUR KALANLAR BOTLA KURTARILDI

Adana'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi'nde bir evi su bastı. Evde engelli ve hasta kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, engelli ve hasta vatandaşları botla tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

