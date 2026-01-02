Haberler

Adana'da operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 25 ruhsatsız silah, uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticareti ile bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı ve 149 aranan kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 17 tabanca ve 8 av tüfeği ile 320 uyuşturucu hap ve 38 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, farklı suçlardan aranan 149 kişiyi de yakaladı.

Ekipler, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 201 kişiye de 282 bin 606 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün abisini de alıyor

Abisi de Beşiktaş yolunda