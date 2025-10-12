Adana'da Ruhsatsız 5 Tabanca Ele Geçirildi
ADANA'da devriye görevindeki motorize yunus ekiplerinin sokakta şüphelenip, durdurduğu Faruk İ.'nin (33) sırt çantasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motorize yunus ekipleri, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde devriye görevindeyken sokakta gördüğü sırt çantalı Faruk İ.'nin hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, durduğu şüpheliye yaptıkları üst aramasında, sırt çantasına gizlediği 5 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. Gözaltına alınan Faruk İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel