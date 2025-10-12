Haberler

Adana'da Ruhsatsız 5 Tabanca Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da devriye gezen motorize yunus ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak sırt çantasında 5 ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan Faruk İ. tutuklandı.

ADANA'da devriye görevindeki motorize yunus ekiplerinin sokakta şüphelenip, durdurduğu Faruk İ.'nin (33) sırt çantasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motorize yunus ekipleri, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde devriye görevindeyken sokakta gördüğü sırt çantalı Faruk İ.'nin hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, durduğu şüpheliye yaptıkları üst aramasında, sırt çantasına gizlediği 5 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. Gözaltına alınan Faruk İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.