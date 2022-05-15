Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlyas D'nin kullandığı 01 F 5443 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki araca çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan sürücüyle yanında bulunan Okan K, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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