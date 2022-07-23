Refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı Adana'nın Çukurova ilçesinde, refüjdeki ağaca çarparak devrilen araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Adana'nın Çukurova ilçesinde, refüjdeki ağaca çarparak devrilen araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. İ.K'nin idaresindeki 11 AAU 360 plakalı pikap, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. AA / Mutlu Güney - Güncel Güncel Haberler

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