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Adana'da polisler lösemili çocuklara Balcalı Hastanesi'nde oyuncak dağıttı

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Adana'da polisler lösemili çocuklara Balcalı Hastanesi'nde oyuncak dağıttı
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Adana'da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret ederek oyuncak hediye etti. Ekipler, çocuklarla yakından ilgilenip moral verdi.

Adana'da polis ekipleri, hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası'nda tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara oyuncak hediye etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen polis ekipleri, onlara moral verdi.

Kaynak: AA
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