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Platonik aşk beslediği kadını sokak ortasında bıçakladı

Platonik aşk beslediği kadını sokak ortasında bıçakladı
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Adana'da platonik aşk beslediği Nursel S.'yi sokak ortasında bıçaklayan Ramazan S., güvenlik kamerasına yakalandı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

ADANA'da Ramazan S., (28) platonik aşk beslediği Nursel S.'yi (27) sokak ortasında bıçaklayıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan S., iddiaya göre, platonik aşk beslediği Nursel S.'yi takip edip, sokakta durdurdu. Paniğe kapılarak yere düşen Nursel S., Ramazan S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Nursel S.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli Ramazan S. kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Nursel S., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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