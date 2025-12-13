Haberler

Adana'da Park Halindeki Otomobilde Patlama: 1 Ölü

Adana'da Park Halindeki Otomobilde Patlama: 1 Ölü
Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde park halindeki bir otomobilin patlaması sonucu içerisindeki İsmail Hakkı Doğan hayatını kaybetti. Olay sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

ADANA'da park halindeki otomobilde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, araçta bulunan İsmail Hakkı Doğan hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Alevlerin söndürmesinin ardından otomobilde erkek cesediyle karşılaşıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin İsmail Hakkı Doğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

