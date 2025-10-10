Adana'da Park Halindeki Halk Otobüsü Yandı

ADANA'da park halindeyken yangın çıkan özel halk otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde sokakta park halindeki özel halk otobüsünde saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler zaman zaman otobüsteki alevlerin parlaması nedeniyle panik yaşadı. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Araç, kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber : Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,