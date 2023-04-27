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Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Adana'nın Karaisalı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çeceli Mahallesi'nde park halinde bulunan 01 AHE 047 plakalı otomobilinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören Bayram Cımbıl, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel

İtfaiye Tragger Adana Güncel Haberler

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