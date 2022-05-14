Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı

Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesi kısmında seyir halindeyken, bir kişinin demir bariyerleri söktüğünü fark etti.

Ekipler, şüpheli Yunus G'yi gözaltına aldı. Bölgede çalılıklar arasına gizlenmiş demir bariyerler ele geçirildi.

Bariyerleri Karayolları ekiplerine teslim eden polis, zanlıyı polis merkezine götürdü.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title