Adana'da Otoyolda Yangın: Ormana Sıçradı

ADANA'da otoyolda alev alan otomobildeki yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormana sıçradı. Otomobildeki yangın söndürülürken, ormandaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Pozantı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tekir-Eskonacık mevkisinde bir otomobil alev aldı. Rüzgarın etkisiyle otomobildeki alevler, ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ormandaki yangının kontrol altına alınması için 5 arazöz, 2 tanker, 2 helikopter ve 2 uçak ile 50 personelin müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: POZANTI, (Adana),