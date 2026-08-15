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Feke'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Feke'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Adana'nın Feke ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Hamdi S. (69) ve eşi Mümine S. (63) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Feke ilçesi Tapan-Kozan kara yolu Tokmanaklı mevkisinde meydana geldi. Hamdi S.'nin (69) kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Mümine S. (63), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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