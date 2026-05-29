Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mert Can Kunt (26) hayatını kaybetti, yanındaki yaralı Gamze L. (20) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kozan ilçesine seyir halindeki otomobil, sürücü Mert Can Kunt'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla Kunt ile yanındaki Gamze L. araçtan çıkarıldı. Kontrollerde Kunt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gamze L. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

