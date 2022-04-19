Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı - Haberler

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Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı.

T.M. idaresindeki 01 PS 055 plakalı otomobil, Yusuf Sahipsiz yönetimindeki plakasız motosiklet ile Güzelyalı Mahallesi'nde çarpıştı.

Sürücü Sahipsiz ile motosikletteki 11 yaşındaki kardeşi Emir yaralandı.

Yaralı kardeşler 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Güzelyalı, Otomobil, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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