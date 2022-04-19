Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı.
T.M. idaresindeki 01 PS 055 plakalı otomobil, Yusuf Sahipsiz yönetimindeki plakasız motosiklet ile Güzelyalı Mahallesi'nde çarpıştı.
Sürücü Sahipsiz ile motosikletteki 11 yaşındaki kardeşi Emir yaralandı.
Yaralı kardeşler 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel