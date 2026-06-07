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Satın aldığı otomobilde mekanik arıza çıkınca eski sahibini öldürmüş

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Adana'da satın aldığı otomobildeki mekanik arıza nedeniyle husumet yaşadığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren Bişar Oğuz, saklandığı dağ evinde polis operasyonuyla yakalandı. Olayda bir kişi daha yaralandı.

Adana'da sokakta yürürken karşılaştığı husumetlisi Cumali Kocabey'i (26) tabancayla vurarak öldürüp, arkadaşını yaralayan Bişar Oğuz (31), polisin operasyonuyla saklandığı dağ evinde yakalandı. Oğuz'un, bir süre önce Cumali Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

Olay, 24 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Bişar Oğuz, husumetli olduğu Cumali Kocabey ile sokakta karşılaştı. Oğuz ve Kocabey arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bişar Oğuz, belinden çıkardığı tabancayla husumetlisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla Cumali Kocabey sırtından, arkadaşı Doğan Toprak (26) ise ayağından vurularak yere yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kocabey ve Toprak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cumali Kocabey, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Doğan Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

550 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, şüpheli Oğuz'un bir süre önce Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Polis, bölgedeki ve güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarından alınan 550 saatlik görüntüyü inceledi. Mersin'e kaçtığı belirlenen şüphelinin, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki bir dağ evinde saklandığı saptandı.

'BORCUNU ÖDEMEYİNCE TARTIŞTIK'

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polisin yaptığı baskında şüpheli Bişar Oğuz gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, ifadesinde, "Cumali'den satın aldığım araçta mekanik arıza oluştu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Yanındakiyle birlikte bana saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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