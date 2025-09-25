Adana'da Ortak Kiralanan Otomobil Üzerinden Tartışma Kanlı Bitti

Adana'da ortak kiraladıkları otomobili kendilerinden habersiz kullandığı gerekçesiyle tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 22 yıl 1 ay, diğeri 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 26 Temmuz 2023'te Bayram Akbaş'ın (25) öldürülmesiyle ilgili Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.A. ve S.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Başak Mahallesi'nde sanıkların, ortak kiraladıkları otomobili kendilerinden habersiz kullandığı gerekçesiyle arkadaşları Akbaş ile kavga ettiklerini belirtti.

Arbede sırasında tabancayla vurulan Akbaş'ın hayatını kaybettiğini aktaran savcı, olaydan sonra sanıkların boş kovanları toplayarak delilleri yok etmeye çalıştıklarını, S.A'nın kavgaya tanık olan F.Y'yi de silahla tehdit edip hakarette bulunduğunu kaydetti.

Savcı, sanıklardan S.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız silah taşıma", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından, Ö.A'nın ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan S.A, olaydan sonra kimseyi tehdit etmediğini öne sürerek, "Olay yerinde Bayram Akbaş'a ateş etmedim. Sadece olaydan sonra Ö.A'nın aracını kullandım." dedi.

Ö.A. da kavganın ortak kiralanan otomobilin habersiz kullanımı nedeniyle çıktığını ifade ederek, şu beyanda bulundu:

"Akbaş direkt elimdeki silaha sarıldı. Kendisini silahı bırakması konusunda epey uyardım fakat beni dinlemedi. Silahı hızla elimden çekmeye çalışırken aniden patladı. Merminin nasıl isabet ettiğini bile anlamadım. S.A. da 1 el Akbaş'a ateş etti."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 1 ay hapis cezası verdiği S.A. ile "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 20 yıl hapse çarptırdığı Ö.A'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.