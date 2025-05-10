Adana'da Orman Yangını Söndürüldü
Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel