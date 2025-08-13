Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Aksaağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel