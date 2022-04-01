Adana'da oğlunun silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

ADANA (AA) - Adana'da sokakta oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe O'nun cenazesi defnedildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde dün tartıştığı oğlu Kemal B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ayşe O'nun (40), Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Kadının cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından, Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Öte yandan Ayşe O'nun bir süre önce eşinden boşandığı ve şüpheli Kemal B. ve diğer oğlunun eski eşiyle yaşadığı öğrenildi.

Ayşe O, dün evinin önünde tartıştığı oğlu tarafından öldürülmüş, kaçan şüpheli Kemal B, silah sesini duyan istirahatli bir özel harekat polisi tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalanmıştı.