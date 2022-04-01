Adana'da oğlunun silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da oğlunun silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da oğlunun silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

Adana'da sokakta oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe O'nun cenazesi defnedildi.

ADANA (AA) - Adana'da sokakta oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe O'nun cenazesi defnedildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde dün tartıştığı oğlu Kemal B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ayşe O'nun (40), Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Kadının cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından, Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Öte yandan Ayşe O'nun bir süre önce eşinden boşandığı ve şüpheli Kemal B. ve diğer oğlunun eski eşiyle yaşadığı öğrenildi.

Ayşe O, dün evinin önünde tartıştığı oğlu tarafından öldürülmüş, kaçan şüpheli Kemal B, silah sesini duyan istirahatli bir özel harekat polisi tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalanmıştı.

Adana'da oğlunun silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

Adana'da oğlunun silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

Adana'da oğlunun silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

Adana'da oğlunun silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Şahintepe Mahallesi, Silah, Adana, Güncel, Haberler

title