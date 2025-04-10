Adana'da Nisan ayında kar yağdı

ADANA - Adana'da yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde de etkili oldu. Nisan ayında Tufanbeyli ilçesine kar yağdı. Kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Adana'da devam eden karnavala gelen bir kişi ise sıcaktan yandıklarını, geldikleri Tufanbeyli'de ise donduklarını söylemesi dikkat çekti.

Öte yandan yüksek rakımlı bölgelerde yağışların devam edebileceği bildirildi.