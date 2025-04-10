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Adana'da Nisan Ayında Kar Yağdı

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Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji uyarıları sonrası Tufanbeyli ilçesi beyaza büründü. Karnaval için bölgeye gelen bir kişi, yüksek sıcaklıklardan soğuk havaya geçişin şaşkınlığını yaşadı.

Adana'da Nisan ayında kar yağdı

ADANA - Adana'da yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde de etkili oldu. Nisan ayında Tufanbeyli ilçesine kar yağdı. Kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Adana'da devam eden karnavala gelen bir kişi ise sıcaktan yandıklarını, geldikleri Tufanbeyli'de ise donduklarını söylemesi dikkat çekti.

Öte yandan yüksek rakımlı bölgelerde yağışların devam edebileceği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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