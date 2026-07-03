Narenciye paketleme tesisinde yangın

ADANA'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tesisi saran alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin çevre güvenliğini sağladığı bölgede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı