Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.
ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz erkek yayaya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,