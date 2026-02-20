Haberler

Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz erkek yayaya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

