Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde H.U. yönetimindeki motosiklet devrildi. Kazada H.U. ve oğlu A.U. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, İslam Mahallesi'nde devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.U. ve oğlu A.U. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü H.U. buradaki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel