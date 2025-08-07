Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde H.U. yönetimindeki motosiklet devrildi. Kazada H.U. ve oğlu A.U. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

H.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, İslam Mahallesi'nde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.U. ve oğlu A.U. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü H.U. buradaki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
