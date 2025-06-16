Adana'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 17 yaşındaki Mehmet Deniz Ş'nin kullandığı motosiklet, elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü için 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Menekşe Mahallesi'nde Mehmet Deniz Ş'nin (17) kullandığı 01 AUD 499 plakalı motosiklet, elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel