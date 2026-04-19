Adana'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosiklet devrildi, 16 yaşındaki Z.S.A. hayatını kaybetti, sürücü E.A. yaralandı. Yaralı E.A., hastanede tedavi altında.
E.A. (18) yönetimindeki 01 BCU 215 plakalı motosiklet, Girne Bulvarı'nda devrildi.
Kazada sürücü ve motosikletteki Z.S.A. (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Z.S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı E.A'nın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade