Adana'da motosiklet denetimi; 43 sürücüye 730 bin lira ceza

ADANA'da polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 43 kişiye toplam 730 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları 208 sürücüyü kontrol etti. Yapılan kontrollerde 11 sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, 6 sürücünün ise yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullandığı belirlendi. Sürücülerin kask takıp takmadıkları da kontrol edildi. Ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullananların yanı sıra toplam 43 sürücüye çeşitli maddelerden 730 bin lira para cezası kesildi.

Ceza kesilen sürücülerden Omar Hatip, "Kimliğimi çalıştığım dükkanda unuttum. Çocuklarıma ekmek götürüyordum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Yolcu olarak bulunduğu motosiklette kask takmadığı için ceza uygulanan bir kişi ise, "Arkada oturanların da kask takması gerektiğini bilmiyordum" dedi.

Ceza kesilen bir kurye ise gideceği yerin yakın olduğunu, bu nedenle kask takmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı