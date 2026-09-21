Adana'da MİT ile emniyetin ortak operasyonunda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da MİT ile emniyetin ortak operasyonunda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda 18 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir aylık fiziki ve teknik takibin ardından 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları bir ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı.
Takibin ardından operasyon için harekete geçen MİT ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.