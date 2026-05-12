Adana'da ormanlık alanda kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alandan dönmeyen 68 yaşındaki Tahsin Özmen için arama çalışmaları devam ediyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çukurkışla Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Özmen, dün Hacı Haydar mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti.
Özmen'in geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Özmen'i bulmak için arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz